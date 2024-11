Incidente con esito letale a Mendrisio intorno alle 21 di giovedì 8 novembre. Lo comunica la polizia cantonale. Stando a quanto emerso dalle prime ricostruzioni, un 30enne cittadino svizzero, domiciliato nel Luganese, stava circolando a bordo di una vettura lungo via Carlo Maderno, in direzione di Melano, quando – per cause ancora da accertare – avrebbe perso il controllo del veicolo, scontrandosi frontalmente contro una vettura che circolava nella direzione opposta. A bordo con lui anche un 38enne cittadino italiano, residente in provincia di Varese.

Alla guida dell’altra vettura, invece, una cittadina svizzera di 42 anni, anche lei domiciliata nel Luganese. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale e, in supporto, sono giunti anche gli agenti della polizia comunale di Mendrisio, oltre ai pompieri del centro di soccorso cantonale pompieri mendrisiotto e i soccorritori del SAM. La donna ha riportato gravi ferite e sarebbe subito apparsa in pericolo di vita. Immediato il trasporto in ospedale. Mentre per il conducente e il passeggero dell’altra vettura non c’è stato nulla da fare: i due uomini sono deceduti sul posto a causa delle gravi ferite riportate. In seguito al violento scontro, via Carlo Maderno è rimasta chiusa al traffico per permettere di effettuare tutti i rilevi del caso. Sul posto è intervenuto anche il Care Team.