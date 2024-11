La guardia di finanza del Gruppo Ponte Chiasso, in due distinti controlli di “retrovalico”, ha fermato due cittadini italiani residenti in Svizzera. Il primo, a bordo della propria auto, è stato trovato con 6 scatole, del valore di 2.000 euro circa, contenenti 20 sigari ciascuna. Il secondo nascondeva, invece, all’interno del bagagliaio del proprio veicolo 45 bottiglie di vino, del valore di oltre 1.000 euro, provenienti dalla Confederazione elvetica. Entrambi sono stati denunciati per contrabbando e la merce è stata sottoposta a sequestro.

Durante ulteriori controlli a Porlezza i finanzieri della Tenenza di Oria hanno intercettato un minorenne alla guida di una “minicar”, con 15 grammi di hashish ed è stato segnalato in prefettura. E’ scattato l’immediato ritiro della patente, della carta di circolazione e di conseguenza il fermo amministrativo del mezzo.