Un arresto, due denunce e due segnalazioni alla prefettura in un’operazione antidroga dei carabinieri di Cantù in un’abitazione in via Colombo. Sospettando un traffico di stupefacenti, dopo una serie di accertamenti i militari dell’Arma sono intervenuti nella casa, dove hanno scoperto e sequestrato 7 grammi di eroina, 4 di hashish, denaro contante e materiale per il confezionamento delle dosi.

Arrestato un marocchino di 44 anni, irregolare e senza fissa dimora. Denunciati a piede libero un connazionale di 19 anni e un italiano di 45 anni.

Processato oggi con rito direttissimo, il marocchino ha patteggiato due anni, pena sospesa.