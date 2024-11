Il PalaDesio si prepara a ospitare il primo, vero, big match della stagione della Pallacanestro Cantù che domani alle 20,45 ospiterà Bologna.

Sarà una sfida tra due storiche squadre della pallacanestro italiana, entrambe intenzionate a lottare per le posizioni di rilievo in classifica. Bologna arriverà a Desio in cerca di punti preziosi, per riprendere slancio dopo un avvio di campionato più difficile del previsto, con 4 vittorie e 5 sconfitte, di cui due consecutive nelle ultime giornate.

“Giochiamo contro una delle grandi del campionato, una squadra che l’anno scorso ha disputato la finale e che ha confermato il nucleo e la colonna vertebrale del roster della passata stagione – ha detto alla vigilia coach Nicola Brienza – Hanno aggiunto qualità intorno ai vari Fantinelli, Bolpin, Freeman e anche Aradori, anche se di fatto non ha mai giocato, migliorando la squadra a livello di profondità, che forse è stato proprio la cosa che li aveva poi penalizzati l’anno scorso nella finale. Quando si gioca una partita contro Bologna, considerando la qualità e la storicità dell’avversario, è chiaro che non è mai una partita banale. Ci vorrà quindi – ha aggiunto – la migliore delle migliori prestazioni possibili per essere all’altezza di un avversario così importante. C’è grande voglia di giocare una partita di alto livello, per rispettare al meglio l’importanza di questa sfida, tra due società storiche della pallacanestro italiana”.

Formazioni sul parquet di Desio domani alle 20.45.