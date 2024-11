Aveva nascosto la droga nelle mutande e in una scarpa. Fermato per un controllo dalla guardia di finanza a Centro Valle Intelvi, un 22enne residente in zona non è riuscito a nascondere il nervosismo e anche qualche difficoltà di movimento causata dalle dosi di stupefacente che aveva addosso. Le fiamme gialle hanno scoperto e sequestrato hashish e Mdma e per il giovane è scattata la denuncia. Segnalati anche la ragazza che era con lui e pure il fratello che, quando i militari sono arrivati a casa per i controlli, ha consegnato spontaneamente dosi di droga.

Il 22enne era alla guida di una Renault Clio quando è stato fermato per un controllo dai finanzieri della compagnia di Menaggio. Avvicinandosi per chiedere i documenti, i militari hanno notato fumo uscire dal sedile e hanno sentito odore di hashish.

Hanno fatto scendere dall’auto il conducente e la passeggera. Il giovane è apparso agitato e si muoveva in modo goffo. La perquisizione ha permesso di scoprire 23 grammi di hashish nascosti negli slip e un grammo di Mdma nella scarpa. I controlli sono stati estesi alle abitazioni dei due. A casa del 22enne, i finanzieri hanno trovato oltre 4 grammi di marijuana e 2 di hashish. Il fratello del giovane aveva a sua volta una dose di hashish. A casa della passeggera della Clio c’erano invece altri 4 grammi di hashish.

La droga è stata sequestrata, il 22enne denunciato mentre il fratello e la giovane sono stati segnalati come consumatori.