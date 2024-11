Un concerto a sostegno di Lariosoccorso, l’associazione che da decenni offre da oltre trent’anni prestazioni nei settori dell’emergenza, del soccorso sanitario e dei servizi socio-assistenziali alla popolazione erbese e dell’Alto Lario. Ne fanno parte oltre 200 volontari che, integrati con il personale dipendente, assistono più di 150.000 persone all’anno, percorrendo oltre 300.000 chilometri.

L’evento è in programma venerdì 22 novembre alle 20.45 al Teatro Excelsior di Erba, con biglietti in vendita a 30 euro. Il titolo è “Rondò concerto-Omaggio a Ennio Morricone”, con coro e orchestra del Casanova Venice Ensemble; dirige il maestro Costantino Carollo. Organizzazione a cura del Rotary Club Erba Laghi. Per ulteriori informazioni si può scrivere all’indirizzo di posta elettronica rotary@erbalaghi.it, per prenotazioni rivolgersi alla Cartoleria Ratti in corso XXV Aprile a Erba