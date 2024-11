Tragico incidente ieri sera – ore 18 circa – a Castelmarte (frazione Ravella) sulla provinciale Arosio Canzo, nel tratto di via Lambro. Un uomo di 46 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada. All’arrivo dei soccorsi la situazione è apparsa subito gravissima, poi la disperata corsa all’ospedale di Erba ma per Alessio Frigerio, non c’è stato più nulla da fare. Da quanto è stato possibile ricostruire sembra stesse andando a riprendere il figlio dopo gli allenamenti quando è stato travolto da un’auto guidata da un uomo di 28 anni, sotto shock per quanto accaduto e portato a sua volta all’ospedale Sant’Anna di San Fermo delle Battaglia.

I soccorsi erano stati attivati in codice rosso, quindi massima gravità dopo la segnalazione dell’investimento di un pedone. Ingente mobilitazione da parte del 118 con due ambulanze, un’automedica e in volo si è alzato l’elicottero.

Per i rilievi e la ricostruzione di quanto accaduto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Canzo e in supporto i carabinieri di Asso. Al vaglio la dinamica, in corso tutti gli accertamenti del caso. Il veicolo è stato posto sotto sequestro, gli atti sono stato trasmessi in procura.

Frigerio lascia la moglie (che si è sentita male arrivando sul luogo dell’incidente) e due figli piccoli in età da scuola elementare. La famiglia risiede a Canzo. In queste ore l’intera comunità si sta stringendo nel dolore. Numerosi i messaggi sui social di molti, ancora increduli, di fronte alla tragica notizia.

“Siamo vicini alla moglie, ai figli e a tutta la famiglia in questo momento di profondo dolore, a loro vanno le nostre condoglianze” così l’assessore Giuseppina Corsucci a nome di tutta l’amministrazione comunale. “Lo conoscevo personalmente – aggiunge – quando ho saputo sono rimasta senza parole soprattutto pensando ai bambini”.