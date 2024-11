Lovie Awards 2024, proclamati i vincitori del quattordicesimo concorso annuale: l’agenzia di comunicazione comasca Vergani & Gasco si è aggiudicata due premi all’Oscar europeo del web con il sito VIVE Vittoriano e Palazzo Venezia, nella categoria Best Use of Photography.

L’azienda di Albese con Cassano ha vinto il Premio della Giuria e Riconoscimento del Pubblico

Il progetto in concorso “VIVE” è stato commissionato dal Ministero della Cultura, ed è dedicato al racconto di due dei monumenti italiani più importanti.