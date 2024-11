6° Lago di Como Ecogreen, torna la sfida tra le auto ecologiche. Due gli appuntamenti in programma venerdì 22 e sabato 23 novembre: il Trofeo Green Endurance – Green Challenge Cup e il Trofeo Green Hill Climb.

“Sono due gare valevoli per il campionato italiano, una per il consumo, vince chi consuma meno, l’altra è una gara in salita da Albavilla all’Alpe del Vicerè, una gara di regolarità non di velocità”, spiega Enrico Gelpi, presidente Aci Como

Due premi in palio nella 6° Lago di Como Ecogreen

Al momento vige la massima discrezione sugli equipaggi in gara, impegnati nelle prove valevoli per il Campionato Italiano Energie Alternative, con auto elettriche, ibride a metano, gpl o dual fuel. “Ci saranno personaggi non solo sportivi ma anche locali, anche qualcuno dell’Automobile club, sarà un bello spettacolo anche per far conoscere le prestazioni di queste vetture soprattutto per i ridotti consumi anche alla gente che non le conosce da vicino”, aggiunge Gelpi.

Tante iniziative all’insegna di sostenibilità & sicurezza

Nel programma della due giorni, anche un corso per allievi delle scuole superiori in collaborazione con la polizia stradale e la polizia locale dedicato alla sicurezza in strada e in particolare all’uso di monopattini e bici elettriche in città.

Inaugurata una stazione di ricarica per auto elettriche



Al termine della presentazione, è stata inaugurata in viale Masia a Como, alla presenza del sindaco Alessandro Rapinese, una stazione di ricarica dei veicoli elettrici con due attacchi, iniziativa che rientra nel progetto RicaricACI, dell’Automobile Club Como, che ha l’obiettivo di favorire una mobilità sempre più verde, grazie all’installazione di stazioni di ricarica in città e in altri 18 Comuni sede di Delegazioni ACI sul territorio provinciale.