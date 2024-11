Il conto alla rovescia è finito e l’attesa sta per terminare: dal 14 al 16 novembre si tiene la 17esima edizione di Young, il Salone internazionale dedicato all’orientamento scuola, formazione, università e lavoro. Per l’occasione, i padiglioni del Centro Espositivo Lariofiere accoglieranno migliaia di giovani pronti a chiarirsi le idee sul proprio futuro, scegliendo il percorso di studi più adatto dopo la terza media o post maturità. E anche chi per la prima volta si affaccia al mondo del lavoro troverà importanti opportunità di orientamento.

A Larioferie l’offerta è ampia e variegata: presenti quasi 200 realtà, italiane ed estere. Particolare attenzione, in questa nuova edizione, al mondo delle aziende, affinché i giovani possano conoscere in prima persona le opportunità di crescita professionale offerte dalle imprese del territorio e scoprire quali sono i profili professionali più richiesti.

Tra le novità di spicco del salone anche la compartecipazione di regione Lombardia, con l’Assessorato all’Università, Ricerca e Innovazione. Si conferma, inoltre, la stretta collaborazione con la Camera di Commercio Como-Lecco, che rinnova il suo impegno a supporto dell’orientamento con workshop e presentazioni. L’obiettivo è avvicinare il mondo dell’istruzione a quello del lavoro.

Il sipario sulle iniziative si alzerà ufficialmente giovedì 14 novembre e si chiuderà sabato 16, per un totale di 160 eventi in programma. Nel corso della tre giorni, focus anche su Generazioni Z e Alpha, aspettative dei giovani e prospettive future.

Tra gli eventi più attesi quello di venerdì 15 novembre, alle ore 10, dal titolo “Le nuove prospettive dell’Intelligenza Artificiale nell’orientamento universitario. Progetti e applicazioni pratiche di questa nuova frontiera”, un appuntamento a cura di Regione Lombardia che vedrà la partecipazione dell’Assessore all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, a cui seguiranno gli interventi di diverse università lombarde.