Barca con motore in avaria, intervento della Guardia di Finanza di Como. Nella giornata di ieri la Vedetta costiera “V.3006”, della Stazione Navale Lago di Como della Guardia di Finanza è intervenuta nelle acque davanti a Torno. L’operazione, svolta in collegamento con la Sala Operativa del Nucleo Mezzi Navali della Guardia Costiera di Salò (BS), è stata effettuata nei confronti di una barca con il motore in avaria con a bordo una persona, che intralciava involontariamente le rotte delle navi in servizio di trasporto passeggeri, con rischio per la sicurezza della navigazione.

Dopo aver verificato che l’occupante fosse in buono stato di salute, l’imbarcazione è stata rimorchiata e trasportata nel proprio ormeggio. La componente aeronavale della Guardia di Finanza presente sul Lago di Como costituisce un fondamentale presidio delle acque interne a tutela dell’economia legale e per contrastare le attività illecite, attraverso il mantenimento dell’operatività tutti i giorni dell’anno. Il ruolo di vigilanza lacuale viene, inoltre, svolto anche in chiave preventiva, per assicurare una costante presenza per le attività di controllo.