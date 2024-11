In Svizzera sta per prendere il via la campagna nazionale “16 giorni contro la violenza di genere”, un’iniziativa di sensibilizzazione che ogni anno dal 25 novembre al 10 dicembre raggruppa enti, organizzazioni e istituzioni in tutta la Confederazione. Quest’anno il tema della campagna è “Reagire e ricostruirsi dopo le violenze”.

Nell’arco di 16 giorni gli enti che partecipano all’iniziativa proporranno eventi, workshop e offerte culturali per sensibilizzare sul tema. Per dare voce a questa causa, Lugano propone tre momenti che mirano a sensibilizzare la popolazione e a promuovere la solidarietà e il rispetto nelle interazioni quotidiane.

La prima attività è indirizzata ai collaboratori e alle collaboratrici che lavorano in polizia, assistenti sociali e altre figure professionali che nelle loro attività quotidiane entrano in contatto con persone potenzialmente vittime di violenza e in condizioni di vulnerabilità. Un’altra formazione sarà incentrata sulla comunicazione paritaria e in particolare su temi come la prevenzione della discriminazione, del sessismo e delle molestie.

La terza iniziativa mira a coinvolgere tutta la popolazione in una rappresentazione corale. Lunedì 25 novembre, alle 17.30 nella hall del Lac-Lugano arte e cultura, sarà organizzato un evento gratuito aperto alla cittadinanza. Si tratta di una performance di Body Sound. Questa attività, della durata di circa 30 minuti sarà un’esperienza coinvolgente in cui i partecipanti proveranno insieme a ricreare il suono della pioggia, grazie al rumore prodotto da mani, piedi e corpo, usati ritmicamente in combinazione tra loro. La performance corale diventerà una metafora potente per simboleggiare che l’unione e la solidarietà possono contribuire a “lavare via” la

violenza dalla società.