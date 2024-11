A Colverde, i carabinieri di Como hanno denunciato a piede libero quattro cittadini stranieri trovati, nel pomeriggio di ieri, con numerosi flaconi di detersivi all’interno dell’auto.

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Como hanno intercettato nelle vicinanze del parcheggio di un centro commerciale del paese un’autovettura a bordo della quale si trovavano quattro cittadini di nazionalità romena non residenti, né domiciliati in zona. Scattata la perquisizione veicolare e personale nei confronti del gruppo, gli uomini dell’Arma hanno trovato all’interno del bagagliaio dell’auto 32 flaconi di profumo per bucato di varie marche, ancora sigillati, del valore complessivo di circa 250 euro. Merce della quale i cittadini stranieri non hanno saputo giustificare il possesso. I militari hanno proceduto al sequestro dei flaconi e al deferimento a piede libero dei quattro per il reato di ricettazione.

Sono ancora in corso le attività finalizzate a verificare la provenienza del materiale, con tutta probabilità rubato quasi certamente poco prima da un negozio della zona.