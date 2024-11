Giardino urbano di Como, il progetto è stato affidato a una ditta della provincia di Avellino in Campania. L’iter per l’aggiudicazione era stato aperto nei mesi scorsi. Da 58 manifestazioni di interezze arrivate a Palazzo Cernezzi erano state scelte 16 aziende, fino ad arrivare all’affidamento all’operatore economico che ha presentato la migliore offerta al ribasso sull’importo a base di gara.

Il progetto era stato approvato dall’amministrazione cittadina nei mesi scorsi per un valore complesso di 300mila euro. L’obiettivo è far diventare Como una città fiorita da luglio a settembre e realizzare un’arnia di design per promuovere l’apicultura urbana. Nel progetto approvato dalla giunta cittadina l’alveare urbano dove all’interno sarà posizionata un’arnia e successivamente ne verranno collocate altre per riuscire ad avere già dal primo anno una produzione di almeno 45 chili di miele.

Quattro le aree individuate per la rigenerazione del verde, con essenze che aiutano le api nei periodi in cui le fioriture scarseggiano: la Stazione San Giovanni, Piazza Vittoria, Viale Geno e il giardino dell’ex Bocciofila. Il piano comunale prevede il rifacimento delle fioriere tra la stazione e il parco e delle aiuole ai piedi della scalinata. Piante aromatiche nella grande aiuola di piazza Vittoria, tra cui lavanda, rosmarino e salvia. Infine viale Geno verrà riqualificato il verde con la posa di nuove piante.