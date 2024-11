Dalla vietnamita Ho Chi Minh City a Como per pilotare idrovolanti grazie al memorandum di cooperazione strategica siglato ad agosto tra l’Aero Club Como con la Vietnam Aviation Academy, un istituto superiore pubblico facente capo al Ministero dei Trasporti vietnamita, la cui missione è la preparazione a livello universitario di figure-chiave del mondo dell’aviazione civile, sia per il mercato interno che internazionale.

A fine ottobre sono arrivati in città i primi cinque studenti dell’Accademia per l’ottenimento dell’abilitazione al pilotaggio di idrovolanti presso la scuola dell’Aero Club, nonché per raggiungere il monte-ore di volo idro necessarie all’implementazione della licenza commerciale. Obiettivo già raggiunto da quattro di loro.

Attesi a breve altri tre studenti a completamento di un primo gruppo.

Attesi nuovi arrivi da Ho Chi Minh City

L’iniziativa segna l’inizio di una collaborazione a lungo termine, simile a quella già in essere con la turca Praxis Aero, dipartimento dell’Antalya Bilim University, con il quale Aero Club Como collabora sin dal 2022 per la formazione di piloti idro.

In crescita l’interesse per il volo idro

Le intese con istituti stranieri instaurate negli ultimi anni stanno a indicare il crescente interesse nei confronti del volo idro, del quale Aero Club Como rappresenta un’eccellenza non solo per l’Italia, bensì per l’intero continente europeo. Ciò grazie anche al richiamo di Como e del suo magnifico lago, che hanno recentemente attratto anche una nutrita delegazione di piloti idro americani facenti capo alla SPA, Seaplane Pilots Association, desiderosi di praticare la loro attività in una cornice unica al mondo.