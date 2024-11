A bordo del Titanic per una mostra che si rivela un viaggio immersivo e multimediale, alla scoperta di Jack e Rose e non solo: soprannominato “l’inaffondabile”, il tragico destino del Titanic è noto a tutti, ma non tutti – probabilmente – conoscono le storie più intime e personali che animavano i corridoi di quella immensa imbarcazione. Da 112 anni la nave giace a 4000 metri di profondità e nell’immaginario collettivo di intere generazioni. La storia del Titanic resta indimenticabile e segna un’epoca, al di là del successo hollywoodiano di James Cameron. Addentrandosi nelle sale della mostra, i visitatori scoprono riproduzioni sceniche e oggetti autentici. Dalla t-shirt usata da Leonardo Di Caprio, alis Jack, alla copia del “cuore dell’oceano”, il prezioso gioiello di Rose usato nel film del regista canadese: sono tanti i cimeli esposti tra i corridoi della mostra “Titanic: An Immersive Voyage”. Un’esperienza per rivivere luoghi e vicende, scoprire nomi, segreti e aneddoti: la mostra appassionerà fan e non solo. C’è un unico requisito da rispettare: nutrire una sincera curiosità per i fatti che hanno segnato un’epoca.

Quel tragico tocco del fato, intorno alle 23.40 del 14 aprile 1912, è entrato nella storia del XX secolo. Benvenuti alla mostra del Titanic, un’eccezionale esposizione sulla grande avventura di quella maestosa imbarcazione considerata, a inizi Novecento, sinonimo di lusso, tecnologia e avanguardia meccanica.

Sono oltre 300 gli oggetti d’uso comune esposti nelle sale della mostra. Reperti straordinari, arredi raffinati e abiti dell’epoca: ogni dettaglio contribuisce a ricostruire l’estetica perfetta di questo Grand Hotel galleggiante. 13 sale dedicate a ogni sfumatura del Titanic per intraprendere un viaggio indimenticabile. Proiezioni, riproduzioni in 3D e realtà virtuale: si tratta di un percorso multimediale per calarsi letteralmente nelle profondità di questa storia.

Molti i visitatori più o meno appassionati, italiani e non, accorsi all’Exhibition Hub Art Center di Milano, a Scalo Farini, per scoprire aneddoti, storie e retroscena del Titanic. Un viaggio nel tempo che piace a grandi e piccoli.