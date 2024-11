Ultimi rally in Lombardia della stagione 2024. Due le gare in calendario, entrambe all’autodromo di Monza. Il primo appuntamento è in calendario per il prossimo fine settimana. Si tratta dello Special Rally Circuit by Vedovati Corse, in programma sabato 16 e domenica 17 novembre.

La giornata di sabato sarà dedicata alle verifiche sportive e tecniche, seguite nel pomeriggio dai turni di shakedown, che inizieranno alle 14. Domenica si entrerà nel vivo dell’evento, con quattro prove speciali che si terranno su un percorso più lungo rispetto alle edizioni passate. La PS 1 e la PS 3 “Vedovati” copriranno 23,780 chilometri, con partenza rispettivamente alle 8.38 e alle 13.36. La PS 2 e la PS 4 “Special Vedovati” saranno su un percorso di 19,620 chilometri, con partenza alle 11.09 e alle 16.07. In totale, le vetture percorreranno 86,800 km di tratti cronometrati.

Una gara, lo Special Circuit Vedovati, che ha nell’albo d’oro il giovane comasco Marco Butti, che si impose nel 2021 a 16 anni, di fatto il più giovane vincitore di un rally nel nostro paese. Ora il porlezzese corre in pista e proprio nel prossimo fine settimana sarà impegnato a Macao, in Estremo Oriente, nella tappa finale del Tcr World Tour.

Tornando alla prova di Monza, l’elenco iscritti presenta un folto numero di volti noti agli appassionati, protagonisti della gare lombarde e non soltanto. Non mancano piloti e navigatori che hanno partecipato anche all’ultimo Rally Aci Como Villa d’Este. Tra gli attesi protagonisti, Stefano Zambon, primo lo scorso anno, che partirà con il numero 1. E poi ci saranno lo svizzero Mirko Puricelli, Alessandro Perico, Luca Tosini, “Linos”, Mauro e Simone Miele, Giacomo Ogliari, Sara Micheletti, Antonio Rigamonti, l’Under 18 figlio d’arte Francesco Paccagnella e l’equipaggio, figlia e padre, Chiara e Aldo Brambilla. QUI l’elenco iscritti

Sabato e domenica, ingresso libero per il pubblico in circuito e paddock. Sabato il parcheggio sarà gratuito, mentre domenica i parcheggi P8 e P9 saranno disponibili a pagamento.

A concludere la stagione rallistica 2024 è poi previsto il Monza Rally Show, in calendario dal 6 all’8 dicembre 2024.