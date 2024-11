Valli Prealpine, incremento della dotazione finanziaria di quasi 19 milioni di euro approvato dalla giunta regionale che ha provveduto allo scorrimento della graduatoria della manifestazione d’interesse per la selezione delle nuove Strategie per lo sviluppo delle Valli prealpine. Lo annuncia l’assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica di Regione Lombardia, Massimo Sertori.

“Proseguendo concretamente nella nostra azione a favore delle Valli Prealpine – ricorda l’assessore Sertori – abbiamo operato per trovare, riuscendoci, le risorse per finanziare tutte le proposte progettuali avanzate dai territori. Siamo quindi ora nelle condizioni di garantire il pieno sostegno economico a tutte le Strategie presentate nella manifestazione di interessi anche per le 8 proposte precedentemente ammesse, ma non finanziate”.

Nelle otto 8 Strategie che vengono finanziate anche quella che riguarda il progetto “Dal lago alla montagna: natura, storia e sport”, capofila la Comunità montana Valli del Lario e del Ceresio, con un contributo regionale di oltre 3 milioni di euro.