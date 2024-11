Variante della Tremezzina: vedere ripartire gli scavi a inizio anno (fase determinante trattandosi di un’opera quasi interamente in galleria) e conclusione del cantiere ancora possibile nel 2028. Obiettivi e speranze di Anas. La prima scadenza è legata alla decisione del Collegio Consultivo Tecnico attivato per dirimere la questione economica – di fatto la fase di stallo tra Anas e Consorzio che si è aggiudicato la maxi opera – dello smaltimento del materiale di scavo contaminato. Il parere è atteso per dicembre.

“Subito dopo sarà necessario redigere una perizia di variante che detterà i nuovi tempi e che dovrebbero far ripartire i lavori di scavo presumibilmente all’inizio dell’anno prossimo” ha detto Giancarlo Luongo, dirigente di Anas – Responsabile Unico Procedimento Variante Tremezzina.



I siti dove smaltire il materiale contaminato sono stati individuati: per l’arsenico in provincia di Brescia, per gli idrocarburi, invece la destinazione è un altro cantiere di Anas, quello della variante di Tirano, in Valtellina.

Dunque la fase di stallo di questi mesi inciderà inevitabilmente sui tempi complessivi della maxi opera da oltre 400milioni di euro mentre – assicurano da Anas – la vicenda giudiziaria sulle presunte tangenti non starebbe condizionando il cronoprogramma.

“Anche per Anas si tratta di un cantiere importantissimo e sappiamo quanto lo sia per il territorio” aggiunge Luongo che alla domanda “E’ ancora possibile ipotizzare il 2028 come data di fine cantiere?” risponde: “Sì, compatibilmente con le risposte che stiamo attendendo”.

Intanto lo stato dei lavori a Colonno: la galleria principale “Comacina”, 3 chilometri circa, è stata scavata per circa 540 metri. La galleria di servizio che le corre affianco per circa 600 metri mentre i 200 metri del tunnel di svincolo sono stati completamente realizzati. Ancora poca cosa però rispetto alla maestosità dell’opera che ha un tracciato di quasi 20 chilometri di qui la maggior parte in galleria. Ne consegue con gli scavi fermi sono ferme le lavorazioni principali. Il cantiere sta procedendo per quelle che sono le operazioni che si possono comunque portare avanti.