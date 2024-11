La compagnia teatrale “La Rungia” di Bulgorello torna a Cermenate con un nuovo spettacolo: “Il povero Piero” commedia in tre atti di Achille Campanile. L’iniziativa, a ingresso libero fino ad esaurimento posti, è proposta dall’amministrazione comunale domani, sabato 16 novembre, alle ore 20.45 nell’auditorium Padre Arcangelo Zucchi. Opera pubblicata inizialmente come romanzo e poi in versione teatrale, “Il Povero Piero” è una espressione del “Teatro dell’assurdo” che fa di Campanile un autorevole rappresentante del genere.

Lo spettacolo racconta la storia di un funerale e propone una riflessione sulla morte. Il povero Piero è morto improvvisamente ed i familiari cercano di rispettare le ultime volontà del defunto: dare la notizia ad esequie avvenute. Nel pieno delle condoglianze, tra finzioni e trafugamenti di cadavere di stanza in stanza, riappare il povero Piero, un caso di morte apparente. Ma nel bel mezzo del brindisi per festeggiare l’avvenimento è nuovamente costretto a “morire” per non creare problemi di etichetta e turbamenti a parenti già affranti.