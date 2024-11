Una tre giorni romana per il cardinale Oscar Cantoni, nella capitale per la prima plenaria sinodale delle Chiese italiane, in programma da domani al 17 novembre nella basilica di San Paolo fuori le mura. Presenti 1.200 delegati in rappresentanza di tutte le diocesi d’Italia. Fra loro anche quattro volti della chiesa comense: Paola Oregioni, Paolo Bustaffa, Luciano Galfetti, Girolamo Pugliesi.

Si tratta della prima tappa della “fase profetica” del cammino sinodale delle Chiese italiane, che ha l’obiettivo di elaborare delle proposte, a partire da un corposo documento di lavoro distribuito ai delegati, che saranno poi riconsegnate alle Chiese locali in vista della seconda assemblea sinodale in programma dal 31 marzo al 4 aprile 2025. In questi tre giorni, che arrivano dopo un cammino iniziato tre anni fa, i delegati si confronteranno su tre temi fondamentali: il rinnovamento della mentalità ecclesiale e delle prassi pastorali, la formazione alla fede e alla vita, la corresponsabilità.

I lavori, articolati in momenti di ascolto il venerdì pomeriggio, cui seguiranno i tavoli di confronto e dialogo nell’intera giornata di sabato, con le conclusioni la domenica, si apriranno con le relazioni introduttive del presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Matteo Maria Zuppi, e del presidente del Comitato del Cammino sinodale, monsignor Erio Castellucci.

«Mi auguro che questa prima Assemblea sinodale delle Chiese che sono in Italia – dichiara il cardinale Cantoni – diventi occasione favorevole per aiutare laici, consacrati e sacerdoti a crescere insieme nella corresponsabilità e nella ministerialità, in piena docilità agli appelli dello Spirito».

L’assemblea si concluderà con la celebrazione eucaristica, alle 12.30 di domenica 17 novembre.