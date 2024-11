Un grand tour dal Giardino del Merlo in riva al lago alle vette del parco della Valle dell’Albano con uno sguardo oltre frontiera per una esperienza unica, capace di attrarre il nuovo turismo outdoor in forte sviluppo e rilanciare il territorio. Il progetto era stato candidato dalla Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio nel 2022 sul bando di Regione Lombardia della strategia Valli Prealpine ed era risultato secondo dei non finanziati in graduatoria. Grazie ad un incremento dei fondi, ora anche la strategia “Dal lago alla montagna, natura, storia e sport” avrà 3,1 milioni di contributi necessari per la sua attuazione.

“Si tratta di interventi –spiega il presidente della Comunità Montana, Mauro Robba– che fino al 2029 porteranno sul territorio investimenti per 13,5 milioni di euro”. Vanno infatti aggiunti i fondi derivanti dalla Strategia nazionale aree interne pari a 8,5 milioni di euro per l’area dell’alto lago occidentale; del nuovo polo culturale a Palazzo Gallio pari a 1,7 milioni di euro; e del Nuovo Gal con 3,3 milioni di euro.

Sarà così possibile mettere a sistema 6 interventi di riqualificazione che interessano il Centro Polifunzionale di Peglio che diventerà anche centro ricreativo e ospiterà un’area camper, il Giardino del Merlo a Dongo, le ex scuole elementari a Stazzona e Livo -quest’ultima ospiterà anche un ostello-, la strada agro-silvo-pastorale a Gravedona ed Uniti, i rifugi Giovo, dove sarà allestita una stazione di ricarica e noleggio bike, e il Sant’Jorio con wi-fi gratuito e una stazione bike attrezzata.

Interventi che consentiranno una nuova offerta di servizi di accoglienza turistica per un vero grand tour alla scoperta del territorio, dalla natura all’enogastromia grazie a corner dedicato in ogni punto strategico.

Il Rifugio Giovo