In Canton Ticino, controlli della Polizia cantonale e della Polizia città di Lugano nella notte tra il 9 e il 10 novembre in alcuni bar e locali notturni della città ticinese. Sotto la lente degli agenti 4 esercizi pubblici, tra cui 2 locali notturni. Durante l’operazione, svolta in collaborazione con altre forze dell’ordine, sono stati controllati 345 avventori e 35 dipendenti. Tra le persone controllate nei locali notturni sono state trovati all’interno anche 6 minorenni e accertate 3 infrazioni per falsità in certificati.

Le forze dell’ordine coinvolte

All’operazione di controllo hanno partecipato: Polizia Ceresio Sud, Polizia comunale Chiasso, Polizia del Vedeggio, Polizia città di Locarno, Polizia città di Mendrisio, Polizia Ceresio nord, Polizia Malcantone ovest, Polizia Malcantone est. Inoltre, anche gli specialisti dell’Ufficio federale della Dogana e della sicurezza dei confini UDSC. Ed infine, i collaboratori dell’ispettorato del Laboratorio cantonale e i collaboratori dell’Ufficio dell’Ispettorato del Lavoro (UIL).