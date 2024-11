(ANSA) – ROMA, 14 NOV – "Io tengo al rispetto dei ruoli e dico che intendo andare avanti sull’immigrazione e fare tutto il possibile per fermare l’immigrazione irregolare, piaccia o non piaccia alla sinistra". Lo ha detto la presidente del Consiglio e leader di FdI, Giorgia Meloni, a Perugia per la chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le Regionali in Umbria. "Si parla di scontro con la magistratura. Non mi interessa nessuno scontro con la magistratura", ha aggiunto ricordando di aver cominciato a fare politica con l’esempio dei giudici Falcone e Borsellino e dopo la loro morte. "Quella è l’idea della magistratura che ho in Italia cioè di persone che hanno sacrificato se stesse per il bene della nazione". (ANSA).