Sono 29 i provvedimenti di espulsione emessi dalla polizia di Stato nei confronti di altrettanti immigrati clandestini scoperti sul territorio comasco, risultato di tre intense settimane di controlli dei fenomeni illegali in materia di immigrazione clandestina e sicurezza urbana. Un rafforzamento dell’impegno della Questura in linea con le indicazioni della Prefettura.

In seguito ai provvedimenti adottati dall’Ufficio Immigrazione, in particolare nei confronti di cittadini stranieri irregolari ai quali è stata notificata l’espulsione, 7 di loro sono stati accompagnati alla frontiera, mentre 16 dovranno lasciare il territorio italiano entro 7 giorni. Per 3 invece, disposte le misure alternative della presentazione alla polizia giudiziaria -PG- in attesa del rimpatrio e infine gli ultimi 3 verranno accompagnati nei vari Centri per il rimpatrio -C.P.R.- dislocati sul territorio italiano.

L’Ufficio Immigrazione della Questura continua nell’analisi mirata di quelle figure, gravate da precedenti di polizia, cioè che hanno già manifestato una pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Altri 8 provvedimenti di polizia nel Comasco



Proprio in tema di sicurezza urbana il Questore di Como Marco Calì, ha firmato ben 8 provvedimenti su indicazione della Divisione Anticrimine nei confronti di persone già responsabili di reati.

Nello specifico, si tratta di 4 avvisi orali, 3 fogli di via e 1 Daspo Sportivo, proposto dalla Digos di Como per un fatto risalente all’incontro di calcio Como – Hellas Verona di fine settembre, notificato ad un tifoso comasco che, durante l’incontro, ha acceso un fumogeno.