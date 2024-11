Anche gli ospedali comaschi diventano sempre più smart grazie alle infrastrutture digitali. Con l’attivazione del sistema DAS – Distributed Antenna System, le strutture sanitarie possono contare su una copertura avanzata delle reti mobili 4G e 5G per garantire comunicazioni rapide e un’assistenza sanitaria più connessa e integrata in tutti i diversi reparti. I progetti sono stati presentati a Lariofiere a Erba dal Sottosegretario di Stato all’Innovazione tecnologica Alessio Butti, che ha colto l’occasione anche per far visita ai padiglioni di Young, il Salone dell’Orientamento.

Presenti anche Luca Stucchi, direttore generale di ASST Lariana, e Mariella Enoc, procuratrice speciale dell’ospedale Valduce di Como.