La Scuola dell’Infanzia Vidario di Alzate Brianza da quest’anno ha nuovi spazi dedicati ai bambini dell’asilo nido. I lavori di ristrutturazione e sistemazione degli spazi interni dell’istituto -realizzati grazie al contributo della BCC Brianza e Laghi- hanno permesso di offrire ai piccoli con età compresa dagli 0 ai 3 anni, un ambiente completamente rinnovato. Questo intervento ha permesso di completare un sistema integrato da 0-6 anni atteso da tempo, non solo a beneficio della Comunità alzatese, ma dell’intero territorio. L’asilo nido si affianca infatti, alla sezione Primavera e alla scuola d’Infanzia già esistenti.

Domani, sabato 16 novembre, l’inaugurazione ufficiale con un “Pomeriggio in festa” che si aprirà alle 14:30 con la castagnata per proseguire con spettacoli e laboratori per bambini, fino alla chiusura con una sorpresa finale.

Scuola dell’Infanzia Vidario presenta il “Pomeriggio in Festa”