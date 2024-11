Questo fine settimana torna lo SloWeekend-La magia e i sapori del Lago di Como. Sabato 16 e domenica 17 novembre, protagonista la rassegna nata per far conoscere quattro incantevoli borghi del Lago di Como: Bellagio, Menaggio, Varenna e Tremezzina, dal territorio all’enogastronomia.

Il programma

Sabato 16 novembre appuntamento alle 10.30 a Bellagio per un tour coast to coast alla scoperta delle frazioni meno conosciute di questa famosa località. Nel pomeriggio, incontro a Varenna per conoscere questo antico borgo dove il tempo sembra essersi fermato.

Domenica 17 novembre alle 10.30 a Tremezzo per una visita speciale a Villa Carlotta, alla scoperta dei sotterranei e degli orti di questa splendida proprietà. A Menaggio, nel pomeriggio, passeggiata nei colori autunnali della Val Sanagra per conoscere la storia industriale della valle.

𝑆𝑙𝑜𝑊𝑒𝑒𝑘𝑒𝑛𝑑 2024 𝑒̀ 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑆𝑙𝑜𝑤 𝐿𝑎𝑘𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑜 𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑒 𝐴𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑇𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝐿𝑎𝑔𝑜 – 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑜𝐵𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑖𝑜, 𝐴𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑇𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑉𝑎𝑟𝑒𝑛𝑛𝑎, 𝐴𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑇𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑇𝑟𝑒𝑚𝑒𝑧𝑧𝑖𝑛𝑎, 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑜𝑀𝑒𝑛𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 – 𝑉𝑖𝑙𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑟𝑙𝑜𝑡𝑡𝑎 𝑒 𝑆𝑙𝑜𝑤 𝐹𝑜𝑜𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝐶𝑜𝑚𝑜.