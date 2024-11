Un sabato all’insegna della solidarietà. Domani, 16 novembre, torna la Colletta Alimentare.

Il banco di solidarietà di Como, che si occupa di raccogliere cibo per donarlo a persone e famiglie in difficoltà, sarà presente con i suoi volontari nei supermercati della provincia che aderiscono all’iniziativa per raccogliere beni di prima necessità, prodotti a lunga conservazione come olio, verdure o legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, tonno o carne in scatola e alimenti per l’infanzia.

L’invito a chi si reca nei punti vendita è a donare alimenti non deperibili che poi potranno essere distribuiti nel corso dei mesi a chi ne ha più bisogno.