Violenza di genere: una panchina rossa a memoria e in segno di vicinanza e solidarietà delle donne vittime di maltrattamenti. Sarà inaugurata domani mattina, sabato 16 novembre, alle 10.30 a Veniano all’ingresso di Villa Carcano. Un momento a cui prenderanno parte, oltre all’amministrazione comunale, anche i docenti e gli studenti della terza media della scuola “Silvio Pellico” di Appiano Gentile che hanno portato avanti un progetto sul tema di così stretta attualità. Hanno lavorato sviluppando pensieri e messaggi, un alunno leggerà e spiegherà il percorso fatto. Ci saranno anche gli “Angeli in moto”, motocilisti volontari, promotori del progetto “Caschi Rossi” che porta avanti da tempo iniziative di sensibilizzazione.

Al centro delle riflessioni – inevitabilmente – le vittime, purtroppo ancora numerose, di femminicidio durante l’ultimo anno. Non mancherà la presenza del centro anti violenza Telefono Donna di Como. Le operatrici oltre a spiegare come ci si può avvicinare ai servizi per chi subisce maltrattamenti cercheranno di fare luce sulla situazione che si registra in provincia di Como. Il Comune di Veniano, con l’assessore Piera Manfreda, chiarisce, una volta di più, il significato della panchina rossa che sarà inaugurata domani: “Come società siamo tutti impegnati in questo che deve essere un cambiamento culturale, nella riscoperta del rispetto dell’altro”.

L’inaugurazione anticipa le iniziative in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che ricorre il 25 novembre, una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.