Trasferta da prendere con le pinze per la Pallacanestro Cantù che, esaltata dalla bella vittoria casalinga con la Fortitudo Bologna, è ora attesa dalla gara di Forlì. Quella romagnola è tra le formazioni più accreditate del campionato ed è in crescita dopo un inizio di stagione non positivo. Il match si gioca domenica alle 18. I brianzoli alla vigilia di questo turno sono terzi in graduatoria, alla pari con Udine e Urania Milano. Forlì ha due vittorie in meno rispetto alla formazione guidata da Nicola Brienza.

“Giochiamo contro una squadra che negli ultimi anni ha sempre avuto un ruolo da grande protagonista nel campionato, vincendo la Coppa Italia e chiudendo prima la stagione regolare nello scorso anno – ha detto alla vigilia il tecnico di Cantù – Ha confermato buona parte del nucleo di quella squadra, allenatore compreso, ed è quindi una delle candidate a fare un percorso virtuoso nell’arco di questa stagione”.

In casa i romagnoli hanno perso solo una volta con Livorno e poi hanno sempre vinto; nell’ultimo turno giocato hanno perso malamente a Udine. Cantù nelle ultime due trasferte ha perso. “Il nostro obiettivo è di provare a limare gli errore il più possibile. In entrambi i casi siamo arrivati a giocarci la vittoria fino agli ultimi minuti. È chiaro però che dobbiamo fare un passettino in avanti e speriamo che questo si possa vedere già nella trasferta difficilissima di Forlì” conclude Brienza.