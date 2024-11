“Ignorate dall’amministrazione le nostre richieste avanzate con una petizione, 1800 firme raccolte tra i cittadini, e depositate il 29 maggio 2024”: il Comitato “Piantiamola” nei mesi scorsi ha chiesto alla giunta il rispetto della legge 10/2013 che obbliga i Comuni a piantare un albero per ogni nuovo nato o adottato e del decreto legislativo 42/2004 che impone il ripristino degli alberi nei viali tutelati da vincoli paesaggistici.

“Silenzio assordante. La giunta e il sindaco sono spariti – dicono gli esponenti del Comitato – Solo in città mancano all’appello 400 alberi. Secondo il recente rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente e Sole24ore, Como si trova in fondo alla classifica tra i capoluoghi di provincia per presenza di alberi in ambiente urbano; 12 ogni 100 abitanti”. Il Comitato si è rivolto anche al Corpo Forestale dello Stato dei Carabinieri e alla Soprintendenza ai Beni Culturali. “Ad oggi, nessuno degli enti interpellati ha fornito riscontri concreti – dicono – Proseguiremo con ulteriori azioni per tutelare la democrazia e il verde della nostra città”.