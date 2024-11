E’ morto in ospedale il 55enne di Como coinvolto in un tragico incidente in moto nel pomeriggio in via Napoleona. L’uomo era stato trasportato in condizioni disperate al Sant’Anna di San Fermo, dove è purtroppo deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora da chiarire, il centauro avrebbe perso il controllo della moto all’altezza dell’ex ospedale, andando a sbattere contro il guardrail. Dopo l’impatto e la caduta, le condizioni del motociclista, residente a Como, sono apparse subito gravissime. Soccorso dall’ambulanza, è stato portato al Sant’Anna in condizioni gravissime.

Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Como, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Sembra certo però che non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. La via Napoleona è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso, con inevitabili ripercussioni sul traffico