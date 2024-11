Il progetto per il nuovo stadio cittadino, atteso da mesi, ancora non è stato depositato in Comune, ma il sindaco Alessandro Rapinese, in diretta su Etv, si dice fiducioso.

L’arrivo imminente dei rendering a Palazzo Cernezzi è stato annunciato più volte. L’ultima a fine ottobre, quando la società Como 1907 aveva dichiarato: “Siamo in fase di ultimazione e a breve presenteremo il progetto per il nuovo stadio all’amministrazione cittadina”. Ancora prima dell’estate, a maggio, in un’intervista a Etv, il top manager della proprietà del Como 1907, Mirwan Suwarso, aveva detto che il progetto era pronto e che la speranza era di poterlo presentare a metà mese in Comune a Como. Sono invece passati sei mesi, ma il progetto ancora non è arrivato sui tavoli dell’amministrazione cittadina.

Lo stesso sindaco più volte è tornato sul tema dello stadio, ribadendo la necessità di avere a Como una struttura dedicata non soltanto a eventi sportivi, ma anche a manifestazioni e concerti. Il nuovo progetto – come da anticipazioni – prevede uno stadio fruibile per 365 giorni all’anno al servizio di tutta la comunità, con una serie di servizi e attività per le famiglie, una struttura aperta dal lunedì al sabato e non solo alla domenica in occasione delle partite. Sempre secondo quanto già anticipato, dovrebbe essere conservato tutto ciò che è storico con l’obiettivo di realizzare una struttura che possa diventare un nuovo punto di riferimento per Como e la sua comunità.