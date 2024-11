Travolto da una pianta mentre stava lavorando in via Scalabrini a Como, è rimasto ferito un uomo di 33 anni, soccorso e trasportato al Sant’Anna. Fortunatamente, nonostante i timori iniziali non sarebbe in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto attorno alle 11.30 durante un intervento per il taglio delle piante. L’operaio, per cause ancora da chiarire è stato travolto da una pianta.

Sono intervenute automedica e ambulanza e i vigili del fuoco con l’autopompa e il carro fiamma dalla sede centrale. Il 33enne, cosciente all’arrivo dei soccorsi, avrebbe riportato traumi alla schiena e alle gambe. I vigili del fuoco hanno liberato il 33enne e lo hanno affidato al personale sanitario.

E’ stato trasportato al Sant’Anna.