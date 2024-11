A partire da domani e fino a venerdì 22 novembre, nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 18, via Daverio a Cantù sarà chiusa al traffico veicolare nel tratto compreso tra la rotatoria di via Daverio/Saffi e via Kennedy. Il Comune ha emesso un’ordinanza di chiusura della strada a causa dei lavori di asfaltatura che seguono al rifacimento della condotta fognaria.

I residenti potranno transitare compatibilmente con lo stato di avanzamento del cantiere. “I veicoli provenienti da via Martin Luther king avranno l’obbligo di svolta a destra in direzione via Murazzo, o a sinistra in direzione via Saffi – si legge nell’ordinanza – I veicoli provenienti da via Corbetta, via Galimberti e piazza Sirtori, avranno l’obbligo di svolta a sinistra in via Murazzo”.