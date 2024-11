Incidente stradale nella notte poco prima della 1.30 a Lomazzo in via Brianza, all’incrocio con via Resegone. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza della Croce rossa, i vigili del fuoco di Como e i carabinieri della compagnia di Cantù per la segnalazione di un sinistro e hanno trovato un’auto ribaltata in mezzo alla carreggiata. Al suo interno, però, non è stato trovato il conducente. Gli occupanti della vettura, dunque, secondo le prime ipotesi, dopo l’incidente, si sarebbero allontanati dal luogo del ribaltamento. Non risultano altri mezzi coinvolti.

Indagini in corso dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente e risalire al conducente.