Violenta lite all’alba, intorno alle 6, in via Forte a Lugano. Sarebbero almeno due le persone coinvolte. Secondo quanto ricostruito, un 21 italiano residente all’estero, dopo essere stato colpito, è caduto a terra riportando gravi ferite. Il giovane è stato trasportato in ambulanza all’ospedale.

Sul posto, oltre ai soccorritori della Croce verde di Lugano, sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale e della polizia città di Lugano. In corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e le cause che hanno portato all’aggressione.