Prosegue la scia positiva della Pallacanestro Cantù, che dopo aver trionfato in casa conto la Fortitudo Bologna, ha sconfitto Forlì in trasferta. Dopo i tanti errori in avvio, i biancoblu regalano un finale poderoso, vincendo 71 a 76.

I canturini guadagnano così due punti importanti. “È stata davvero una gara molto complicata, complimenti a Forlì che ha giocato una partita molto fisica e di qualità”, commenta il coach Nicola Brienza.

“Noi siamo stati poco lucidi, soprattutto nel secondo quarto, dopo un primo quarto giocato invece bene, pur sbagliando alcuni appoggi da sotto che avrebbero potuto darci più margine”, spiega il coach. Nel secondo quarto, ha aggiunto, “siamo stati piuttosto scadenti in attacco, perché non avevamo compreso che tipo di partita avremmo dovuto giocare, forzando troppo e concedendo loro troppi contropiedi”.

Insomma, dopo un avvio di partita non del tutto soddisfacente, prosegue Brienza, “nel secondo tempo abbiamo migliorato la nostra idea di gioco. Nell’ultimo quarto abbiamo giocato con un quintetto più piccolo per aprire il campo, e abbiamo preso ritmo. Una grande partita per noi su un campo difficilissimo”. Quindi, conclude l’allenatore biancoblu, “sono estremamente contento di questa vittoria”.