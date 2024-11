122 tonnellate di cibo, il 4% in più rispetto al 2023. E’ quanto hanno raccolto i 1.200 volontari impegnati nei 105 punti vendita della provincia di Como per la Giornata della Colletta Alimentare 2024 andata in scena sabato scorso, il 16 novembre. Chi si è recato a fare la spesa in uno dei supermercati aderenti all’iniziativa ha potuto compiere un gesto di solidarietà: riempire il sacchetto arancione e donare dei prodotti non deperibili tra cui olio, conserve, tonno e carne in scatola e alimenti per l’infanzia.

“La risposta dei comaschi è stata molto positiva – ha detto Francesco Maino, responsabile della Colletta Alimentare in provincia di Como – Abbiamo superato le 118 tonnellate di alimenti raccolte nel 2023. Sul fronte dei volontari, molto attivi quest’anno i giovani, con la partecipazione di tanti gruppi provenienti dalle scuole, dalle parrocchie e dagli scout”.

Il cibo raccolto sarà in parte destinato al magazzino del Banco Alimentare di Muggiò e sarà utilizzato per coprire le esigenze di tutta la Lombardia, mentre un’altra parte sarà destinata alla provincia di Como. “Il Banco Alimentare – spiega Maino – distribuirà nelle prossime settimane il cibo donato tra gli enti comaschi che si occupano delle persone indigenti, come la Caritas, le parrocchie o il Banco di Solidarietà”.

A livello nazionale complessivamente raccolte 7.900 tonnellate (+7,5% in un anno) di cui 1.850 in Lombardia.