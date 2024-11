Un ricordo comasco sulle pagine social di Enrico Ruggeri. Il popolare artista ha pubblicato immagini degli anni ’70 con il gruppo dei Decibel , quello con cui si è presentato nel 1980 al Festival di Sanremo. Foto scattate al Castello di Carimate, all’epoca uno dei più importanti studi di registrazione a livello nazionale e internazionale. Tra il 1977 e il 1987 la dimora è stata la sede della Stone Castle Studios. Tra gli artisti che hanno inciso i loro dischi a Carimate, oltre a Ruggeri, ci sono nomi come Fabrizio De Andrè, Lucio Dalla, Pino Daniele, Francesco Guccini, Paul Young, Riccardo Cocciante, i Pooh, Antonello Venditti e gli Stadio, solo per citarne alcuni.

“Il Castello di Carimate era uno degli studi più belli e attrezzati d’Europa – ha scritto Enrico Ruggeri – Venne inaugurato dai Decibel per il loro primo album: quando entrammo c’erano ancora gli operai che ultimavano i lavori (diciamo che probabilmente facemmo da cavie). In cinque giorni registrammo l’album “Punk” mentre rimanemmo due settimane per “Indigestione Disko” e “Mano armata”, primo singolo dei “nuovi” Decibel e quattro mesi per l’album “Vivo da re”. Era il sogno di tutti i musicisti dell’epoca. Ci tornammo più volte (nell’85 nello studio vicino a noi c’erano gli Yes): era impossibile essere infelici tra quelle mura. Durante le registrazioni e i missaggi ero sempre presente, sapevo che c’erano mille cose da imparare, ho capito da subito che un album non è solo una raccolta di canzoni, ma una continua ricerca di sonorità, con uno scopo preciso: avere una personalità unica e restare nel tempo”.