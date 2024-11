Nella serata di giovedì in Lombardia e nel Comasco si potrebbe registrare la prima nevicata della stagione, anche a bassa quota. In queste ore tutte le stazioni di previsione indicano questa prospettiva.

La pressione – spiega in particolare 3B Meteo – cederà rapidamente favorendo l’ingresso di aria via via più fredda responsabile di pioggia o di neve. I fiocchi potrebbero comparire nel pomeriggio o nelle prime ore della sera, a seconda della zona. E’ bene specificare che potrebbe essere toccato tutto il territorio. Non soltanto le zone di montagna ma, come detto, anche quelle di pianura e la stessa città di Como.

Una precipitazione, in ogni caso di poche ore e complessivamente debole. Venerdì e sabato sul Lario ci sarà poi il sole, mentre la domenica sarà all’insegna della pioggia.

Un utile promemoria. Da venerdì scorso, e fino al prossimo 15 aprile i veicoli devono essere attrezzati da gomme da neve. Per chi non fa il cambio di pneumatici l’obbligo è di avere a bordo le catene da montare in caso di necessità. Nel periodo in cui vige l’obbligo i ciclomotori e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulle strade e di fenomeni nevosi in atto.

Le sanzioni per chi non rispetta l’obbligo possono arrivare fino a 338 euro e, in alcuni casi è previsto il fermo del veicolo. L’entità delle sanzioni varia a seconda della strada che si sta percorrendo (dentro o fuori il centro urbano o autostrada).