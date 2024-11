Guasto alla stazione di Milano Bovisa e nuovo pomeriggio di passione per i pendolari che utilizzano i treni. Due convogli sono stati cancellati, il Milano Cadorna Como Lago delle 16.13 e il Como Lago Milano delle 17.46. Altri convogli hanno subito ritardi anche superiori a un’ora, mentre in altri casi i treni hanno subito variazioni di percorso. FerrovieNordMilano spiega che “alle 15.30 circa si è verificato un guasto agli impianti di Milano Bovisa, provocando l’indisponibilità di 7 binari su 8 della stazione”.

La società precisa che “le cause sono in via di accertamento”. “I tecnici di FerrovieNord sono immediatamente intervenuti risolvendo la problematica alle 16.50 circa – precisa ancora Fnm – La circolazione ha subito pesanti ripercussioni con cancellazioni, variazioni di percorso e ritardi”.

L’ennesima odissea per i pendolari, che hanno avuto grosse difficoltà in particolare nell’orario di rientro dopo la giornata di studio o lavoro.