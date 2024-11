Fermato dai finanzieri per un controllo in strada ad Anzano del Parco e trovato in possesso di un tirapugni, un uomo residente nella zona è stato denunciato per porto abusivo di armi.

Le attività di prevenzione e repressione delle fiamme gialle hanno portato anche al sequestro di 2 dosi di cocaina e 6 grammi di hashish, sufficienti a confezionare dai 15 ai 20 spinelli. Delle sei persone segnalate per il possesso della droga, 3 erano alla guida della propria auto. Come previsto dalle norme è scattato dunque il ritiro immediato della patente.