Un arresto della Polizia cantonale nell’ambito degli accertamenti d’inchiesta relativi alla lite tra due persone avvenuta domenica scorsa poco prima delle 6 in via al Forte a Lugano. Oggi è stato fermato un 26enne cittadino italiano domiciliato nel Luganese. L’uomo è sospettato di aver colpito un 21enne della provincia di Varese, che ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita. Gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto proseguono. L’ipotesi di reato è di tentato omicidio (subordinatamente lesioni gravi).