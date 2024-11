Accertamenti per chiarire la causa e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che sabato scorso, nel pomeriggio, è costato la vita a un 55enne di Como, Massimo Santini. L’uomo, in sella al suo scooter, stava percorrendo la Napoleona quando ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro il guardrail. E’ morto poco dopo il ricovero all’ospedale Sant’Anna.

I carabinieri di Como hanno effettuato i rilievi e stanno lavorando per chiarire quanto accaduto. Sembra certo però che nell’incidente non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Alcuni automobilisti che hanno assistito all’incidente e in particolare il conducente dell’auto che era dietro la moto del 55enne avrebbero riferito che lo scooter è sbandato all’improvviso. Santini potrebbe aver perso il controllo per un malore, per una distrazione o per un problema alla moto, ma sono ancora in corso gli accertamenti per capire la causa del tragico incidente.

Lo scooter era diretto verso Como e l’incidente è avvenuto all’altezza dell’ex ospedale, attuale casa di comunità di via Napoleona. Dopo l’impatto, le condizioni di Massimo Santini sono apparse subito gravissime. Soccorso, è stato trasportato al Sant’Anna in condizioni disperate ed è purtroppo morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

La procura di Como ha aperto un’indagine e gli accertamenti sono affidati ai carabinieri di Como, che hanno effettuato i rilievi dopo il tragico incidente.