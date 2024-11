Settimana a rischio caos dal punto di vista viabilistico a Como. Diversi cantieri in zone strategiche della città, dal viadotto dei Lavatoi al lungolago, passando per via Cecilio, potrebbero causare problemi al traffico.

Tra gli interventi che potrebbero provocare maggiori disagi, quelli previsti sul viadotto dei Lavatoi, per il ripristino parziale della pavimentazione. I lavori, al via da oggi fino a venerdì 22 novembre, sono previsti dalle 9.30 alle 15.30, con l’istituzione del senso unico alternato.

Sul lungolago, invece, gli interventi per completare le fondazioni delle paratie prevedono il restringimento della carreggiata. Una corsia di marcia sarà chiusa al traffico per tre ore al giorno fino al 15 dicembre. Un mese intero, dunque, con la sede stradale parzialmente ridotta e possibili ripercussioni sul traffico.

L’ordinanza del Comune dispone la chiusura della corsia del lungolago a ridosso del marciapiede da piazza Cavour fino a via Cavallotti. Palazzo Cernezzi ha chiesto di evitare la chiusura nelle ore di maggiore traffico. La carreggiata sarà dunque ristretta tra le 9 e le 12 oppure tra le 13 e le 16. Quando poi si arriverà nei pressi dello stadio Sinigaglia sarà necessario tenere anche conto del calendario delle partite del Como.

Sempre a partire da oggi, ma in orario notturno, dalle 22 alle 6 del mattino, si torna a lavorare anche in via Cecilio, all’altezza dell’intersezione con via Ricci. Il cantiere è previsto fino al 29 novembre per lavori di scavo legati alla posa della fibra ottica. Sarà istituito il senso unico alternato.

Per la posa della fibra ottica, da oggi al 23 novembre sarà sospeso il traffico in via Sacchi, dalle 8.30 alle 16.30, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via per San Fermo e il civico 10. Per lo stesso tipo di intervento e negli stessi giorni è previsto il restringimento e la deviazione di carreggiata in via Recchi e in viale Rosselli dalle 9 alle 16.30. Infine, in via Bixio senso unico alternato notturno fino al 29 novembre in orario notturno, dalle 22 alle 6 del mattino.