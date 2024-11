L’attuale sede dei vigili del fuoco di Cantù, non più adeguata alle necessità operative, sarà sostituita da una nuova struttura. Il consiglio provinciale di Como ha approvato all’unanimità la convenzione con il Ministero dell’Interno per la realizzazione del nuovo distaccamento permanente.

L’intervento, del valore complessivo di 5.370.000 euro, sarà interamente finanziato dal Ministero. Grazie alla convenzione approvata, la Provincia di Como opererà come stazione appaltante e soggetto attuatore, gestendo tutte le fasi del progetto.

“Grazie ad un prezioso lavoro di squadra e ad una sinergia efficace tra le istituzioni locali e nazionali coinvolte, – ha dichiarato il Sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni – l’intero territorio comasco potrà avvalersi di un’opera strategica e indispensabile, che doterà la comunità di una caserma moderna, efficiente e all’avanguardia a disposizione dei vigili del fuoco dell’area canturina”.

“La Provincia conferma il suo impegno come Casa dei Comuni – ha dichiarato il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca – mettendosi al servizio delle amministrazioni locali per progetti che migliorano la qualità della vita e garantiscono sicurezza e benessere alle nostre comunità”.

La nuova struttura sorgerà su un’area di circa 4.884 metri quadrati in via San Giuseppe, già ceduta dal Comune di Cantù al Ministero dell’Interno nel 2021. Il progetto prevede un edificio principale e una torre per le esercitazioni, con spazi dedicati sia alle attività operative che a quelle logistiche, per un totale di circa 40 unità operative, articolate in quattro turni di servizio. Il cronoprogramma prevede una durata di cinque anni, con gli interventi conclusivi previsti nel 2029.