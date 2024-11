Il Como Gospel Choir torna in scena con il “Christmas Tour 2024”. Dieci concerti per il coro comasco, guidato dal presidente Stefano Vita, che porteranno coristi e band anche oltre i confini lariani e italiani.

Il primo appuntamento del tour natalizio sarà sabato 23 novembre alle 21 al Teatro Nuovo di Rebbio: un concerto benefico, il cui ricavato sarà destinato a Rishilpi International Onlus, per un progetto di alfabetizzazione di bambini in Bangladesh.

Il Como Gospel Choir sarà in scena poi domenica 1 dicembre a Morbio Inferiore, in Svizzera, nell’ambito di “Natale in Corte”: inizio alle 13.45, con varie esibizioni nelle corti del borgo elvetico nel corso della giornata.

Sabato 7 dicembre, in Piazza Duomo a Como alle 17.30, il coro terrà un concerto sotto l’albero di Natale della città, mentre il giorno seguente, l’8 dicembre, sarà di scena alla Chiesa di San Giuseppe a Cassina Rizzardi alle 21.

Doppio impegno a favore di Telethon sabato 14 e domenica 15 dicembre: primo appuntamento a Olgiate Comasco al centro Medioevo alle 21, il secondo alla Chiesa di Santa Teresa a Maslianico alle 15.

Il Como Gospel Choir si esibirà a Bovisio Masciago (Monza) al Teatro La Campanella alle 21 di venerdì 20 dicembre, mentre sabato 21 ci sarà il ritorno in Piazza Duomo a Como per un’altra esibizione all’aperto, alle 17.30.

L’ultimo appuntamento prenatalizio sarà domenica 22 dicembre alle 15 alla Chiesa di San Giovanni Bosco, in frazione Caversaccio a Valmorea.

Gran finale, il 6 gennaio alle 16.30 a Menaggio in Via Calvi, o in chiesa in caso di maltempo.