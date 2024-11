Como-Fiorentina, in programma domenica alle 15 allo stadio Sinigaglia, è stata affidata all’arbitro Matteo Marchetti, della sezione di Ostia. Quinta gara nella serie A 2024-2025 per il fischietto laziale, che in questa stagione ha già diretto Verona-Napoli, Inter-Atalanta, Venezia-Genoa ed Empoli-Inter. L’ultimo suo precedente con il Como risale alla serie B, in occasione del match interno tra gli azzurri e il Bari, terminato 1-1. Le reti, entrambe su rigore, segnate dal lariano Alberto Cerri e dal biancorosso Ruben Botta.

Nel prossimo turno sarà operativo anche il fischietto comasco Andrea Colombo, che arbitrerà la sfida dello stadio Bentegodi tra Hellas Verona e Inter, che si gioca sabato alle 15.